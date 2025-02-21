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لبنان

سيناتور يكشف.. هل ستفرض أميركا عقوبات على شخصيّات لبنانيّة؟

Lebanon 24
21-02-2025 | 09:49
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قال السيناتور الأميركي داريل عيسى لـ "الجديد" إن "لا توجّه أميركي حالياً نحو عقوبات على شخصيات لبنانية طالما أنّ الدولة ملتزمة بالمسار الذي تسير به". 
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