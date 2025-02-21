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لبنان

تصريحٌ منسوب لجنبلاط.. و "الإشتراكي" يوضح

Lebanon 24
21-02-2025 | 11:59
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نفى الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم الجمعة، مضمون البيان المنسوب إلى الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، مشيراً إلى أن ما تم تداوله ليس صادراً عن الأخير.
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وحذر الحزب من المقاصد التي يرمي إليها البيان المفبرك، وقال: "إن الوضع الدقيق الذي يمر به البلد يحتم على الجميع، مسؤولين ومواطنين، التحلي بالمسؤولية الوطنية منعاً للفتنة وحفظاً للسلم الأهلي".
 
 
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