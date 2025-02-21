تصريحٌ منسوب لجنبلاط.. و "الإشتراكي" يوضح

نفى الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم الجمعة، مضمون البيان المنسوب إلى الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، مشيراً إلى أن ما تم تداوله ليس صادراً عن الأخير.

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