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لبنان

إنجاز رياضي.. لبنان يفوز على البحرين بـ"كرة السلة"

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:54
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فاز منتخب لبنان للرجال بكرة السلة، اليوم الجمعة، على نظيره البحريني في إطار تصفيات كأس آسيا التي ستستضيفها مدينة جدة السعودية بين 5 و17 آب المقبل بمشاركة 16 منتخباً من القارة الأكبر في العالم.
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وحقق منتخب الأرز انتصاره الخامس على التوالي في التصفيات ومن دون أي خسارة بفوزه على منتخب البحرين بنتيجة (84-78) في المباراة الأولى ضمن "النافذة الثالثة" التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة مساء الجمعة امام جهور لا بأس به من أبناء الجالية اللبنانية.

وبفوزه الخامس، عزّز منتخب لبنان تصدّره للمجموعة السادسة برصيد عشر نقاط وبالعلامة الكاملة.
 
 
كذلك، جدّد لبنان الفوز على البحرين بعدما فاز عليه في المباراة التي جرت في ذوق مكايل (94-63) في مرحلة سابقة من التصفيات.
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