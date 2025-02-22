بسبب ماس كهربائي.. حريق داخل سيارة في أبي سمراء

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اندلع حريق داخل سيارة في منطقة أبي سمراء – طرابلس بالقرب من مسجد السبسبي، نتيجة ماس كهربائي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وسارع عدد من الشبان المتواجدين في المكان إلى التدخل، حيث تمكنوا من إخماد النيران قبل انتشارها، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.