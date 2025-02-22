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لبنان

بسبب ماس كهربائي.. حريق داخل سيارة في أبي سمراء

Lebanon 24
22-02-2025 | 00:13
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اندلع حريق داخل سيارة في منطقة أبي سمراء – طرابلس بالقرب من مسجد السبسبي، نتيجة ماس كهربائي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وسارع عدد من الشبان المتواجدين في المكان إلى التدخل، حيث تمكنوا من إخماد النيران قبل انتشارها، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
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