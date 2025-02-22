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لبنان

لقاء وطني جامع في القصر الجمهوري وكلمة مرتقبة لعون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-02-2025 | 01:15
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أشار مصدر سياسي الى أن الأجواء الإجتماعية في قصر بعبدا ستعود الى سابق عهدها بعد إنقطاعٍ دام لسنوات بسبب الفراغ الرئاسي أولاً، ومقاطعة مكونات سياسية عديدة لعهد الرئيس ميشال عون منذ سنته الثانية.
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وفي هذا السياق أشار المصدر الى أن القوى السياسية والديبلوماسية والعسكرية والدينية كافة سوف تكون حاضرة غروب الثلاثاء في الرابع من آذار 2025 في الإفطار الذي سيقيمه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعقيلته في القصر الجمهوري لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ويشير المصدر الى أن الرئيس عون سوف يغتنم المناسبة لإلقاء كلمة وطنية بإمتياز قوامها صورة لبنان وتنوعه والشراكة والعيش المشترك والتكاتف والتضامن بين مكونات الوطن، وسيعلن فيها إنطلاقة لبنان الجديد من خلال النهوض والإصلاح والعمران وسيشدد على خلاص لبنان من خلال تضامن مكوناته السياسية والطائفية والمذهبية التي تشكل مصدر قوة، لا مصدر تشرذم وضعف .
المصدر ختم أن جميع المدعوين سوف يحضرون من دون إستثناء إلا من سيتغيب بداعي المرض أو السفر.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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