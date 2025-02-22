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لبنان

مخاوف من الاغتيالات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2025 | 02:15
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على الرغم من إنسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي الجنوبية، وإعلانه عن البقاء في خمس تلال استراتيجية، لا يزال يخرق إتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف سيارات او أشخاص أو بلدات.
ويتخوّف مرجع أمني من أن تستمر إسرائيل  باستهداف أي هدف ترى أنه يهدد مصالحها، وخصوصا إذا كان يرتبط بحزب الله، طالما أنها باقية في التلال الجنوبية الخمس.
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ويضيف المرجع أن العدو سيكمل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار وقد يغتال شخصيات فلسطينية بارزة أو من حزب الله، كلما سنحت الفرصة له بذلك، وخصوصا إن لم تقم أميركا وفرنسا بدفعه إلى الانسحاب النهائي من لبنان، وتطبيق القرار 1701.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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