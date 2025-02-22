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لبنان

وزير الزراعة يبحث سبل دعم وتطوير القطاع الزراعي مع وفود نيابية وزراعية

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:37
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استقبل وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني، في مكتبه بوزارة الزراعة، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، الذي قدم التهنئة بتوليه مهامه، برفقة وفد من جمعية "آفاف" (مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي)، في حضور رئيس الجمعية، الدكتور رفعت أبو مراد، وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة، إضافة إلى شخصيات نقابية وزراعية.
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تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، إلى جانب مناقشة واقع القطاع الزراعي في البقاع وسبل دعمه وتطويره. كما جرى التطرق إلى آليات تحصين القطاع الزراعي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتفعيل التصدير عبر فتح أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون، وتنظيم القطاع بما يضمن استدامته.

كما استقبل هاني عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، الذي هنأه بتوليه الوزارة، حيث تم استعراض عدد من الملفات الأساسية المتعلقة بعمل الوزارة، ومن بينها حماية الإنتاج الزراعي والحيواني الوطني، وضمان الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الزراعي، وتفعيل قانون زراعة القنب، إضافة إلى مناقشة إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء.

كما تم التركيز خلال اللقاء على خطة شاملة لمنع تكرار حرائق الغابات في منطقة إقليم الخروب، من خلال برنامج متكامل يجري دراسته بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة. كذلك، تم بحث آليات استكمال إصدار مرسوم إنشاء المدرسة الزراعية في البرجين، بعد صدور قرار مجلسها البلدي وموافقة وزارة التربية على المشروع.
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