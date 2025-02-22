Advertisement

لبنان

للمشاركة في التشييع.. نقابة الأفران والمخابز تعلن الإقفال غدا

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1324042-638758222226206133.jpeg
Doc-P-1324042-638758222226206133.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان في بيان، أن "أفران الضاحية الجنوبية ستقفل أبوابها يوم غد الأحد، إفساحا في المجال أمام العاملين وأصحاب الأفران للمشاركة في مراسم تشييع وتأبين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين".
Advertisement

وأوضحت أن "الأفران ستستأنف عملها وتفتح أبوابها أمام الزبائن فور انتهاء مراسم التشييع".

وبهذه المناسبة، تقدمت النقابة بأحر التعازي والتهاني بالشهادة العظيمة للشهيدين، موجهة كلمات العزاء والافتخار إلى جميع اللبنانيين ومحبي السيد نصرالله حول العالم.

من جهته، دعا رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، النقيب ناصر سرور، جميع العاملين والمواطنين للمشاركة في مراسم التشييع والتأبين التي ستقام في المدينة الرياضية بمدينة بيروت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-02-22
06:23 | 2025-02-22
05:38 | 2025-02-22
05:14 | 2025-02-22
05:12 | 2025-02-22
05:07 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24