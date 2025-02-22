للمشاركة في التشييع.. نقابة الأفران والمخابز تعلن الإقفال غدا

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أعلنت نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان في بيان، أن "أفران الضاحية الجنوبية ستقفل أبوابها يوم غد الأحد، إفساحا في المجال أمام العاملين وأصحاب الأفران للمشاركة في مراسم تشييع وتأبين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين".وأوضحت أن "الأفران ستستأنف عملها وتفتح أبوابها أمام الزبائن فور انتهاء مراسم التشييع".وبهذه المناسبة، تقدمت النقابة بأحر التعازي والتهاني بالشهادة العظيمة للشهيدين، موجهة كلمات العزاء والافتخار إلى جميع اللبنانيين ومحبي السيد نصرالله حول العالم.من جهته، دعا رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، النقيب ناصر سرور، جميع العاملين والمواطنين للمشاركة في مراسم التشييع والتأبين التي ستقام في المدينة الرياضية بمدينة بيروت.