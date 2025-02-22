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لبنان

لجنة تجار بدارو تدعو إلى الإقفال غدا

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:57
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عقدت الهيئة التنفيذية في لجنة تجار بدارو اجتماعا برئاسة الدكتور جورج البركس، وأصدرت البيان التالي: "تضامنا مع أهلنا في الوطن، وتحقيقا للبعد الوطني الجامع لهذا الحدث الأليم، وتعبيرا عن تعاطفنا العميق مع عائلات الشهداء، تدعو لجنة تجار بدارو أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم في المنطقة إلى الإقفال التام يوم غد الأحد، حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين. نسأل الرحمة للشهيدين، ونرجو للوطن قيامة جديدة مليئة بالألفة والوحدة بين جميع اللبنانيين".
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