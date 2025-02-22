السيّدة الأولى اتّصلت بوزيرة الشباب والرياضة مهنئة

تلقت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان اتصالاً هاتفياً من السيدة الأولى نعمت عون، هنأتها فيه على توليها حقيبة الشباب والرياضة.



وتمنت السيدة الأولى للوزيرة بيراقداريان التوفيق في مهمتها، معتبرة "الشباب القطاع الحيوي الذي يحتاج لعناية خاصة"، متمنية "تضافر الجهود في سبيل لبنان"، وتمنت على الوزيرة التعاون معاً في سبيل ذلك.

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وفي سياق منفصل، استقبلت بيراقداريان في مكتبها سفير جمهورية الهند محمد نور رحمان شيخ مهنئاً، متمنياً لها التوفيق.



وبحثت بيراقداريان مع ضيفها سُبل التعاون بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية في مجال المكننة في مشاريع تنوي الوزارة القيام بها والاعلان عنها قريباً.



وشرحت الوزيرة بيراقداريان للضيف وضع المنشآت الرياضية اللبنانية التي دمرّها العدوان الاسرائيلي كلياً أو جزئياً، وإمكانية وقوف جمهورية الهند الى جانب لبنان في تأهيل وترميم بعضها، فوعد بتحقيق هذا الطلب، على أن يتم التواصل بين الوزارة والسفارة فور انجاز الدراسة التي بدأ الاعداد لها بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الجنوب، لوضع الإطار التنفيذي والمضيّ فيه.

