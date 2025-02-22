Advertisement

لبنان

بيان من وزارة الزراعة إلى مربي المواشي والدواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1324108-638758328527223561.jpg
Doc-P-1324108-638758328527223561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الزراعة بيانا دعت فيه "المزارعين ومربي المواشي والدواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها من البرد القارس مع توقع انخفاض درجات الحرارة".


وجاء في البيان التوصيات التالية:
Advertisement

1- أصحاب المزارع ومربي المواشي والدواجن: تأمين التدفئة المناسبة داخل الحظائر مع ضمان تهوئة جيدة. توفير كميات كافية من الأعلاف والمياه الدافئة لتلبية احتياجات الحيوانات أثناء بقائها في الداخل، وتجهيز الأدوية الأساسية مثل مخفضات الحرارة وعلاجات الإسهال تحسبا لأي طارئ صحي.

2- للمزارعين والمربين الصغار: إبقاء الحيوانات في أماكن مغلقة وآمنة تحميها من المطر والصقيع. التأكد من أن المكان واسع ومهوي بشكل جيد لتجنب الأمراض التنفسية والاختناق.

3- لحماية الحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط): إبقاؤها في أماكن دافئة ومنع تعرضها للطقس البارد والمطر. عدم إخراجها إلا عند الضرورة القصوى لحمايتها من الأمراض والعدوى.

وأكدت الوزارة "أهمية هذه الإجراءات لضمان صحة وسلامة الحيوانات خلال فصل الشتاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-02-22
08:46 | 2025-02-22
08:31 | 2025-02-22
08:27 | 2025-02-22
07:57 | 2025-02-22
07:54 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24