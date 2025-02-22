بيان من وزارة الزراعة إلى مربي المواشي والدواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة

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أصدرت وزارة الزراعة بيانا دعت فيه "المزارعين ومربي المواشي والدواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها من البرد القارس مع توقع انخفاض درجات الحرارة".وجاء في البيان التوصيات التالية:1- أصحاب المزارع ومربي المواشي والدواجن: تأمين التدفئة المناسبة داخل الحظائر مع ضمان تهوئة جيدة. توفير كميات كافية من الأعلاف والمياه الدافئة لتلبية احتياجات الحيوانات أثناء بقائها في الداخل، وتجهيز الأدوية الأساسية مثل مخفضات الحرارة وعلاجات الإسهال تحسبا لأي طارئ صحي.2- للمزارعين والمربين الصغار: إبقاء الحيوانات في أماكن مغلقة وآمنة تحميها من المطر والصقيع. التأكد من أن المكان واسع ومهوي بشكل جيد لتجنب الأمراض التنفسية والاختناق.3- لحماية الحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط): إبقاؤها في أماكن دافئة ومنع تعرضها للطقس البارد والمطر. عدم إخراجها إلا عند الضرورة القصوى لحمايتها من الأمراض والعدوى.وأكدت الوزارة "أهمية هذه الإجراءات لضمان صحة وسلامة الحيوانات خلال فصل الشتاء".