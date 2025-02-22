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لبنان

قوى الأمن أوقفت شخصين... هذا ما قاما به قبل نصف ساعة من توجههما إلى منطقة الجميزة

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:22
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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بعمليّات السّلب والسّرقة والنّشل، وتوقيف المتورّطين بها.
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السّاعة 21.00 من تاريخ 18-2-2025 ورد اتّصال إلى غرفه عملیّات قيادة شرطة بیروت من أحد المواطنين، مفاده قيام شخصَين على متن درّاجة آليّة بنشل هاتفه الخلويّ في أثناء قيادته درّاجته الهوائيّة في محلّة شارل الحلو.

أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة وتحديد الفاعلَين وتوقيفهما.

بنتيجة المتابعة الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء شرطة بيروت، وفي خلال أقلّ من مرور نصف ساعة على حصول عملية النّشل، من معرفة مكان وجود الفاعِلَين ورصدهما في محلّة الجميزة، وتوقيفهما علی متن الدرّاجة الآلية المذكورة أعلاه، وضبط الهاتف بحوزتهما، بحيث تبيّن أنّهما يدعيان:

م. م. (من مواليد عام 1998، مكتوم القيد)
أ. ك. (من مواليد عام 2005 لبناني)
بالتّحقيق معهما، اعترفا بعمليّة النّشل.

تمّ حجز الدّرّاجة الآليّة وتسليم الهاتف الخلوي لصاحبه، فيما أودع الموقوفان القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
 
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