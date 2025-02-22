رسالة تصل إلى اللبنانيين.. تهديد قبل "التشييع"!

تلقى لبنانيون خلال الساعات الأخيرة رسالة تهديد من أرقام مجهولة تحذرهم من المشاركة في تشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله يوم غد الأحد 23 شباط الجاري.

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وتضمنت الرسالة نص تهديد جاء فيه: "عزيزي اللبناني.. إياك النزول إلى التشييع غداً أنت وأولادك.. قد نقوم بملاحقة أولادك".