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لبنان

رسالة تصل إلى اللبنانيين.. تهديد قبل "التشييع"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2025 | 15:10
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تلقى لبنانيون خلال الساعات الأخيرة رسالة تهديد من أرقام مجهولة تحذرهم من المشاركة في تشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله يوم غد الأحد 23 شباط الجاري.
 
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وتضمنت الرسالة نص تهديد جاء فيه: "عزيزي اللبناني.. إياك النزول إلى التشييع غداً أنت وأولادك.. قد نقوم بملاحقة أولادك".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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