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لبنان
مسؤول إيراني يتحدّث عن لبنان: لا يمكن العيش بأمان من دون مقاومة
Lebanon 24
22-02-2025
|
15:23
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قال مُستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إن "مخطط تهجير سكان غزة يمثل ظلماً واضحاً ولا يمكن تنفيذه"، مؤكداً أن "أهل غزة لن يتخلوا عن أرضهم"، وقال: "لدى حركة حماس تنظيمٌ قويّ وإسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة خلال حربها على غزة".
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على صعيد لبنان، أكد لاريجاني أنه "سيتضح للحكومة اللبنانية لاحقاً أنه لا يمكن العيش بأمان في مواجهة إسرائيل من دون المقاومة".
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