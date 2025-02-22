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لبنان

مسؤول إيراني يتحدّث عن لبنان: لا يمكن العيش بأمان من دون مقاومة

Lebanon 24
22-02-2025 | 15:23
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قال مُستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إن "مخطط تهجير سكان غزة يمثل ظلماً واضحاً ولا يمكن تنفيذه"، مؤكداً أن "أهل غزة لن يتخلوا عن أرضهم"، وقال: "لدى حركة حماس تنظيمٌ قويّ وإسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة خلال حربها على غزة".
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على صعيد لبنان، أكد لاريجاني أنه "سيتضح للحكومة اللبنانية لاحقاً أنه لا يمكن العيش بأمان في مواجهة إسرائيل من دون المقاومة".
 
 
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