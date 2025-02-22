مسؤول إيراني يتحدّث عن لبنان: لا يمكن العيش بأمان من دون مقاومة

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قال مُستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إن "مخطط تهجير سكان غزة يمثل ظلماً واضحاً ولا يمكن تنفيذه"، مؤكداً أن "أهل غزة لن يتخلوا عن أرضهم"، وقال: "لدى حركة حماس تنظيمٌ قويّ وإسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة خلال حربها على غزة".على صعيد لبنان، أكد لاريجاني أنه "سيتضح للحكومة اللبنانية لاحقاً أنه لا يمكن العيش بأمان في مواجهة إسرائيل من دون المقاومة".