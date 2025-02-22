بالفيديو.. حشود داخل المدينة الرياضية استعداداً لتشييع نصرالله

غصت المدينة الرياضية في بيروت منذ ساعات الصباح الأولى بالوفود والحشود التي أتت لمواكبة تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفيّ الدين.

بالفيديو | بالهتافات وحاملين رايات حزب الله.. حشود المواطنين تتقاطر الى ملعب المدينة الرياضية في #بيروت للمشاركة في مراسم تشييع سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي الشهيد السيد هاشم صفي الدين pic.twitter.com/OvxU1hpxlD — قناة المنار (@TVManar1) February 23, 2025 Advertisement

بالفيديو.. حشودٌ داخل المدينة الرياضية في بيروت بانتظار بدء مراسم تشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/wz62EBwoHd — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 23, 2025

وتجمهر المواطنون على مُدرجات المدينة الرياضية رافعين أعلام "حزب الله" وذلك بانتظار بدء التشييع المقرر عند الساعة 1 ظهراً.

متابعة | #المدينة_الرياضية بدأت تمتلئ بالحشود منذ الصباح الباكر pic.twitter.com/lVsxPjMwXH — قناة المنار (@TVManar1) February 23, 2025

وستكون مراسم تشييع حاشدة يواكبها استنفار أمني للجيش وقوى الأمن، وسط حضور رسمي وحزبي لبناني.

وسيمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما كلّف رئيس الحكومة نواف سلام، وزير العمل محمد حيدر تمثيله في مراسم التشييع.

وتتّجه الأنظار إلى المكان المخصّص لدفن السيد نصرالله على طريق مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، حيث انهمك "حزب الله" في إنهاء التحضيرات الأخيرة للضريح.

وبنى الحزب مرقداً خاصّاً لنصرالله، على أن يُحوّل مزاراً لمناصريه وجمهوره، الذين توافد عدد منهم اليوم إلى محيط المكان لتفقّد التحضيرات، استعداداً لمراسم التشييع اليوم.