بالفيديو.. حشود داخل المدينة الرياضية استعداداً لتشييع نصرالله

غصت المدينة الرياضية في بيروت منذ ساعات الصباح الأولى بالوفود والحشود التي أتت لمواكبة تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفيّ الدين.
وتجمهر المواطنون على مُدرجات المدينة الرياضية رافعين أعلام "حزب الله" وذلك بانتظار بدء التشييع المقرر عند الساعة 1 ظهراً.
وستكون مراسم تشييع حاشدة يواكبها استنفار أمني للجيش وقوى الأمن، وسط حضور رسمي وحزبي لبناني.
وسيمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما كلّف رئيس الحكومة نواف سلام، وزير العمل محمد حيدر تمثيله في مراسم التشييع.
وتتّجه الأنظار إلى المكان المخصّص لدفن السيد نصرالله على طريق مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، حيث انهمك "حزب الله" في إنهاء التحضيرات الأخيرة للضريح.
وبنى الحزب مرقداً خاصّاً لنصرالله، على أن يُحوّل مزاراً لمناصريه وجمهوره، الذين توافد عدد منهم اليوم إلى محيط المكان لتفقّد التحضيرات، استعداداً لمراسم التشييع اليوم.