غارات على الحدود اللبنانية السورية.. وبيان للجيش الإسرائيلي

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يحاول حزب الله من خلالها نقل وسائل قتالية إلى لبنان.
🔸تعتبر هذه المحاولات بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 22, 2025
#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يحاول حزب الله من خلالها نقل وسائل قتالية إلى لبنان.
🔸تعتبر هذه المحاولات بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي…