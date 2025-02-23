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لبنان

غارات على الحدود اللبنانية السورية.. وبيان للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
23-02-2025 | 00:34
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أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ قصف على الحدود اللبنانية السورية السبت قالت إن هدفه منع حزب الله من تهريب أسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه "نفذ ضربة على معابر على الحدود السورية اللبنانية حاولت حزب الله من خلالها تهريب أسلحة إلى لبنان".

وأضاف أن "محاولات التهريب هذه تشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات على "المعابر وطرق التهريب غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية". 
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