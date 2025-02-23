غارات على الحدود اللبنانية السورية.. وبيان للجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ قصف على الحدود اللبنانية السورية السبت قالت إن هدفه منع حزب الله من تهريب أسلحة.



وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه "نفذ ضربة على معابر على الحدود السورية اللبنانية حاولت حزب الله من خلالها تهريب أسلحة إلى لبنان".



وأضاف أن "محاولات التهريب هذه تشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات على "المعابر وطرق التهريب غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية".

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يحاول حزب الله من خلالها نقل وسائل قتالية إلى لبنان.



🔸تعتبر هذه المحاولات بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 22, 2025 Advertisement