مع "حزب الله".. هكذا يحاول "التيار" إحياء العلاقة

رأت مصادر سياسية أنَّ "التيار الوطني الحر" بدأ بالتناغم مع "حزب الله" انطلاقاً من تشييع أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله.

ولاحظت المصادر أنَّ "عناصر أساسية" في "التيار" باتت تستخدم الخطاب المعنوي تجاه الحزب تزامناً مع التشييع للقول إن "الوطني الحر" يُساند "حزب الله" في مناسبته الحالية.

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المصادر اعتبرت أن هذا الغزل هدفه سياسيّ بعد "الإفتراق" الذي حصل بين الحزب و "التيار" طيلة الفترة الماضية، مشيرة إلى أن "التيار" يحاول إعادة حشد الدعم والمُساندة من "حزب الله" إستعداداً لخوض الإنتخابات النيابية عام 2026.