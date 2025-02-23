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لبنان

بالصور.. وفد إيراني في بيروت للمشاركة بتشييع نصرالله

Lebanon 24
23-02-2025 | 01:28
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وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس عراقجي الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، للمشاركة في مراسم تشييع الامينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
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وكان في استقباله النائب قبلان قبلان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ابراهيم الموسوي و والنائب امين شري، والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى اماني ووفد من السفارة الإيرانية.
 
ومن مطار بيروت، قال عراقجي: "جئت للمشاركة في مراسم التشييع المهيب للشهيدين نصر الله وصفي الدين نيابةً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

أضاف:" التشييع المهيب اليوم سيؤكد للعالم أجمع أن المقاومة وحزب الله حيّان وأن هذا الشعب وفيٌّ لقيمه وأن مسير المقاومة سيستمر".
 
كذلك، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على رأس وفد برلماني كبير إلى مطار بيروت، للمشاركة بمراسم التشييع.
وقال قاليباف من مطار بيروت الدولي:" "جئت إلى بيروت على رأس وفد إيراني لنشارك في مراسم تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين وسألتقي الرؤساء الثلاثة في لبنان".
 
أضاف:" الناس هنا لديهم عزيمة وإصرارا أكثر من الماضي".
 
وأشار إلى أنّه "نتطلع إلى أفضل العلاقات مع لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في دعم لبنان".
 
 
 

 
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