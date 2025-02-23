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لبنان

الرئيس الإيراني: يحقّ للشعب اللبناني العظيم أن يفخر بكل أبنائه

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:04
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كتب الرئس الإيراني مسعود بزشكيان عبر حسابه على منصّة "أكس": "يحقّ للشعب اللبناني العظيم أن يفخر بكل أبنائه الشجعان، وخصوصاً هذين السيدين القائدين العظيمين؛ أبطال دافعوا عن شرف الأمة وبقوا على العهد و الوعد حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى".
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