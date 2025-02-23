بعد غارات الجنوب.. تشويش إسرائيليّ يطالُ بيروت

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أفادت أنباء عن عمليات تشويش على نظام تحديد المواقع "GPS" في بيروت، وذلك بالتزامن مع تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.بالتوازي، رصد مواطنون، اليوم الأحد، تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق العاصمة بيروت وتحديداً فوق المدينة الرياضية حيث تقام مراسم التشييع.وتزامن هذا التحليق للطائرة المسيرة فوق بيروت مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيليّ في جنوب لبنان حيث طالت أطراف بلدات القليلة، أنصار والسماعية.