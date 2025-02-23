Advertisement

لبنان

بعد غارات الجنوب.. تشويش إسرائيليّ يطالُ بيروت

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1324385-638758999134924992.png
Doc-P-1324385-638758999134924992.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت أنباء عن عمليات تشويش على نظام تحديد المواقع "GPS" في بيروت، وذلك بالتزامن مع تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

بالتوازي، رصد مواطنون، اليوم الأحد، تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق العاصمة بيروت وتحديداً فوق المدينة الرياضية حيث تقام مراسم التشييع.
Advertisement

وتزامن هذا التحليق للطائرة المسيرة فوق بيروت مع غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيليّ في جنوب لبنان حيث طالت أطراف بلدات القليلة، أنصار والسماعية.
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2025-02-23
06:22 | 2025-02-23
06:05 | 2025-02-23
06:01 | 2025-02-23
06:00 | 2025-02-23
05:57 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24