دريان هنأ الملك السعودي وولي العهد بذكرى تأسيس المملكة

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.



وفي برقيته، قال دريان: "نعتز بالإنجازات التي حققتها القيادة الحكيمة والرشيدة في المملكة من نهضة شاملة ومكانة مميزة عربيا وإقليميا وعالميا، وهي تعيش في ابهى درجات التقدم والنمو والاستقرار والازدهار والتطور في شتى المجالات".

Advertisement



أضاف: "تأسست المملكة العربية السعودية على مبادئ وقيم ورسالة التوحيد التي أمر بها الدين الإسلامي العظيم ، وتسير بخطى وعزيمة ثابتة نحو مستقبل زاهر ومشرق بتحقيق رؤية 2030 من مشاريع وإنماء ودور إقليمي ودولي".



وختم: "حمى الله المملكة وقيادتها وشعبها لتبقى شامخة رافعة راية الإسلام ومحتضنة قضايا العرب والمسلمين في العالم، وحريصة على خدمة شعائر الإسلام، خصوصا شعيرتي الحج والعمرة، ورعاية مقدسات المسلمين".