بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 23 / 2 / 2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة المجيدية - حاصبيا".