Advertisement

لبنان

بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-02-2025 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1324455-638759123853610863.jpeg
Doc-P-1324455-638759123853610863.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 23 / 2 / 2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة المجيدية - حاصبيا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات على الحدود اللبنانية السورية.. وبيان للجيش الإسرائيلي
lebanon 24
23/02/2025 16:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قادة المعارضة الإسرائيلية يصدرون بيانا مشتركا يدعون فيه نتنياهو إلى استمرار صفقة التبادل
lebanon 24
23/02/2025 16:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من مستشفى الحريري.. ماذا أعلن بشأن تشييع نصرالله؟
lebanon 24
23/02/2025 16:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مع اشتداد العاصفة "آدم"... طلبٌ عاجل من بلديّة كفردبيان للمواطنين
lebanon 24
23/02/2025 16:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبش

بيان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:52 | 2025-02-23
08:20 | 2025-02-23
08:15 | 2025-02-23
08:05 | 2025-02-23
07:24 | 2025-02-23
07:22 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24