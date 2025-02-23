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لبنان

رسالة خامنئي في تشييع نصرالله: فليعلم العدو أن المقاومة باقية ولن تتوقف

Lebanon 24
23-02-2025 | 06:22
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ألقى السيد مجتبى الحسيني كلمة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي خلال مراسم تشييع أٔميني "حزب الله" العامّين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية لبيروت.
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وجاء في الرسالة أن "نصرالله كان مجاهداً كبيراً في المنطقة ونهجه سيبقى شامخاً أكثر فأكثر وفليعلم العدو أن المقاومة باقية ولن تتوقف".

وقال في إشارة إلى إسرائيل "على العدو أن يعلم أن مقاومة الاغتصاب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق غايتها النهائية".

وأضاف الحسيني: "صفي الدين كان نجماً لامعاً في هذه المنطقة وفي قيادة المقاومة".

وختم الحسيني ناقلاً رسالة خامنئي: "أخص بالسلام أبنائي الأعزاء شباب لبنان البواسل".
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