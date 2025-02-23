مشهد مهيب.. لحظة دخول جثمان نصرالله إلى المدينة الرياضية (فيديو)

شيّع "حزب الله"، اليوم الأحد في المدينة الرياضية لبيروت، أمينيه العامّين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك بحضور الآلاف من المواطنين بالإضافة إلى وفود سياسية ودينية لبنانية وعربية وإقليمية وعالمية.

وحضر رئيس مجلس النواب نبيه برّي بصفته الرسمية وممثلاً رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما حضر وزير العمل محمد حيدر ممثلاً رئيس الحكومة نوّاف سلام.

وبدأت مراسم التشييع بتلاوة آيات قرآنية تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد "حزب الله".

وبعدها، تم إدخال نعشي نصرالله وصفي الدين على متن شاحنة لتجوب أنحاء المدينة الرياضية وذلك احتشاد الآلاف على المدرجات.