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لبنان

بعد سلسلة الغارات.. الجيش الإسرائيلي يكشف ما تمّ استهدافه!

Lebanon 24
23-02-2025 | 06:39
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في منطقة بعلبك وفي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها". 
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تابع: "تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

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