وزير الدفاع تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش

تفقد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى غرفة العمليات في قيادة الجيش وتابع مع قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده وعدد من الضباط الإجراءات المتخذة لمواكبة تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية.

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