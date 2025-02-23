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لبنان

المجلس الأرثوذكسي معزياً بنصرالله وصفي الدين: نرفض أن تكون الطائفة الشيعية مستهدفة

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:24
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قدم المجلس الوطني الأرثوذكسي، في بيان، تعازيه الى الطائفة الشيعية والشريك بالوطن بالأمينين العامين لحزب الله الراحلين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وكل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على الوجود والبقاء . 
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وناشد  رئيس المجلس روبير الأبيض جميع الأطراف السياسية والحزبية وكل الطوائف المسيحية والاسلامية "الحفاظ على الوحدة الوطنية والعودة الى حضن الدولة والمؤسسات"، مضيفا "نحن اللبنانيون نرفض ان تكون الطائفة الشيعية مستهدفة وحدها، ونحن نعتبر انه باستهدافها كل لبنان واللبنانيين مستهدفون، فهناك أطراف خارجية وداخلية تسعى الى شرذمتنا من جديد وتقسيمنا، والنتيجة لا احد يستطيع الغاء الاخر كلنا لبنانيون وهذه الارض ارضنا نعيش ونموت من اجل كرامتنا وعرضنا، لذا نرفض اي تدخل خارجي، فقط نريد ان نعيش معاً وننقذ وطننا معا".

وشدد الابيض على "ضرورة الوقوف اليوم خلف العهد والحكومة والانطلاق من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والفرصة سانحة اليوم ونامل من كل الاطراف السياسية وخصوصاً الشيعية وبيئة "حزب الله" ان ياخذوا العبرة والمثل من ما سبقهم من الطوائف الاخرى والأحزاب التي حاولت اخذ الوطن لمصالحها فكانت النتيجة عكس مما كانوا يتوقعون".

وختم مناشدا "اخي وشريكي بالوطن بأن تترك وراءك كل شي وتعود إلى الدولة، فكلنا نسير معاً من اجل لبنان افضل ومستقبل واعد للجميع ومعاً نحارب العالم وليس فقط العدو الاسرائيلي".
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