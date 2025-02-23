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لبنان

المدير العام لوزارة الثقافة: نبارك للسعودية قيادةً وشعباً بمناسبة يوم التأسيس

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:05
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كتب المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد على حسابه عبر منصة "اكس":

"نبارك للمملكة العربية السعودية‬⁩ قيادةً وشعباً بمناسبة يوم التأسيس⁩ ونتذكر ما قاله الأمير محمد بن سلمان‬⁩ بأنه لم يحصل ان تم استعمار المملكة مرة في تاريخها، "بل انه تم توحيدها"، لتصبح مملكة الخير على مرّ الأزمان".
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