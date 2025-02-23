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لبنان

أدرعي: هاجمنا مبانٍ عسكرية احتوت على وسائل قتالية في جنوب لبنان

Lebanon 24
23-02-2025 | 12:35
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل مبانٍ عسكرية احتوت على وسائل قتالية في جنوب لبنان، حيث تم رصد أنشطة لحزب الله في داخلها.

وقال أدرعي عبر منص "إكس": "هذه الأنشطة التي ينفذها حزب الله تعتبر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
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