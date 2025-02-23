عن "حماس" و "حزب الله".. ماذا كشف تقرير إسرائيلي؟

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وفي تصريح له عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية وترجمهُ "لبنان24"، تحدث إيغرا عن المفاوضات الجارية بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و "حماس" والضغوط الأميركية المصاحبة لها، فأكد أن "هدف حماس الأساسي هو البقاء في السلطة في غزة"، وقال: "إنهم يريدون الاستمرار في حكم غزة، وسوف يفعلون كل شيء لتحقيق ذلك".وفي ما يتعلق باستراتيجية إسرائيل، انتقد إيغرا النهج الحالي، مؤكداً أن العمل العسكري وحده لا يكفي لإسقاط "حماس"، داعياً إلى "توفير هيكل حكم بديل لسكان غزة، ربما من خلال إنشاء إدارة عسكرية تقدم كياناً مختلفاً للقيادة".كذلك، قال إيغرا إنه "كان ينبغي على إسرائيل أن تحتل غزة"، مشيراً إلى أنَّ "الضغوط الأميركية شكلت بشكل كبير شروط الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل"، وأضاف: "الحقيقة هي أن حماس والنفوذ الأميركي هما من يحددان الشروط وليس إسرائيل".ويتقاطع كلام إيغرا مع تقرير نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي (inss) قال فيه إن النصر الذي أرادت إسرائيل تحقيقه ضدّ حركة "حماس" لم يتحقق خلال الحرب الأخيرة التي شهدها قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول 2023.ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ أهداف إسرائيل الأساسية في الحرب ضد "حماس" لم تتحقق وهي تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية بالكامل، وأضاف: "على الرغم من تكبدها خسائر كبيرة تفوق إنجازاتها، فقد تمكنت حماس من البقاء على قيد الحياة. ولذلك، ينبغي لإسرائيل في هذه المرحلة أن تركز على جهدين رئيسيين: وضع الإطار النهائي لإعادة الرهائن ــ وهي ضرورة متجذرة في التقاليد اليهودية وأهميتها الأخلاقية في المجتمع الإسرائيلي؛ والاستفادة من فكرة طرد سكان غزة، كما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتشجيع مشاركة الدول العربية في استقرار وإعادة بناء قطاع غزة مع ضمان عدم استعادة حماس السيطرة".ويقول التقرير أيضاً إنه "على الرغم من إنجازات الجيش الإسرائيلي، إلا أنَّ حماس تواصل تهريب الأسلحة حيث تآكلت كل الآليات لمنع عودتها حتى قبل إنشائها"، وأضاف: "إن الحركة تعيد استخدام بقايا قنابل اليش الإسرائيلي في صنع الأجهزة المتفجرة، وتعيد بناء صفوفها العسكرية تدريجياً من خلال تجنيد الشباب. ولا يزال حوالى نصف بنيتها التحتية تحت الأرض سليما، كما تستغل حماس المساعدات الإنسانية الواردة، فتستولي على الإمدادات وتفرض رسوماً كبيرة لتوزيعها ـ وهي الأموال التي تستخدمها لاستعادة قوتها".وتابع: "لكن حماس عانت من نكسة عسكرية هائلة، فقد فشلت في إشعال حرب إقليمية ضد إسرائيل، بل إنها أطلقت العنان لتطورات أضعفت المحور الإيراني الشيعي، كما أنها لم تنجح في استعادة شبر واحد من الأراضي الإسرائيلية. فضلاً عن ذلك، تم القضاء على قياداتها، وسحقت بنيتها التحتية لإنتاج الأسلحة. وما دامت حماس في السلطة، فإن إعادة إعمار غزة غير مرجحة، وفي كل الأحوال، سوف تستغرق سنوات عديدة".وقال: "لا ينبغي لإسرائيل أن تسمح بإعادة إعمار غزة ما دامت حماس مسيطرة على القطاع وتحتفظ بجناحها العسكري. ولا بد أن تكون الصيغة هي إعادة الإعمار في مقابل نزع السلاح، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية الأساسية والحق في فرض نزع السلاح من خلال العمل العسكري".