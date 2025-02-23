Advertisement

لبنان

البعريني: للوقوف يدا واحدة في مواجهة الاخطار

Lebanon 24
23-02-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1324639-638759401057281143.png
Doc-P-1324639-638759401057281143.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني نداء الى رئيس الحكومة ووزيري الاشغال والداخلية، مطالبًا بتأمين الحاجات اللازمة لمراكز جرف الثلوج ومراكز الدفاع المدني في عكار لأداء دورهم، في ظل العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.
Advertisement

وقال البعريني خلال استقباله وفودًا شعبيّة وبلديّة مختلفة في مكتبه، أن العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان عزلت بعض مناطق الشمال عن بعضها البعض "وهو ما يفرض اهتمامًا خاصًا من قِبل المعنيين لتأمين احتياجات أهل المنطقة كافة" . 

واستقبل البعريني وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقدّمهم عضو المكتب السياسي ركان بدر، كذلك رعى مصالحة بين آل مرعي "فنيدق" وآل حوري "جديدة القيطع" بحضور الشيخ رياض الضاهر "أبو زيدان" وفاعليات. 

وأكد "أهميّة الصلح والإصلاح والوقوف يدًا واحدة لمواجهة شتى الأخطار التي تتربّص بالبلد بدل التلهّي بالخلافات الفرديّة"، مشدّدًا على أن "أهالي عكار كافة هم أخوة ولا مكان للمشاكل بينهم" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:01 | 2025-02-23
13:25 | 2025-02-23
13:10 | 2025-02-23
13:00 | 2025-02-23
12:40 | 2025-02-23
12:39 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24