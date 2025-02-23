البعريني: للوقوف يدا واحدة في مواجهة الاخطار

Advertisement

وجّه عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني نداء الى رئيس الحكومة ووزيري الاشغال والداخلية، مطالبًا بتأمين الحاجات اللازمة لمراكز جرف الثلوج ومراكز الدفاع المدني في عكار لأداء دورهم، في ظل العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.وقال البعريني خلال استقباله وفودًا شعبيّة وبلديّة مختلفة في مكتبه، أن العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان عزلت بعض مناطق الشمال عن بعضها البعض "وهو ما يفرض اهتمامًا خاصًا من قِبل المعنيين لتأمين احتياجات أهل المنطقة كافة" .واستقبل البعريني وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقدّمهم عضو المكتب السياسي ركان بدر، كذلك رعى مصالحة بين آل مرعي "فنيدق" وآل حوري "جديدة القيطع" بحضور الشيخ رياض الضاهر "أبو زيدان" وفاعليات.وأكد "أهميّة الصلح والإصلاح والوقوف يدًا واحدة لمواجهة شتى الأخطار التي تتربّص بالبلد بدل التلهّي بالخلافات الفرديّة"، مشدّدًا على أن "أهالي عكار كافة هم أخوة ولا مكان للمشاكل بينهم" .