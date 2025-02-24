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لبنان

الخط الساخن لـ"أوجيرو" خارج الخدمة

Lebanon 24
24-02-2025 | 01:44
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كتبت "أوجيرو" على منصة "إكس": "خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليًا نتيجة عطل طارئ. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
إلى حينه، يمكنكم التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني thepeople@ogero.gov.lb أو تسجيل الأعطال عبر تطبيق MyOgero. شكرًا لتفهّمكم".
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