كتبت "أوجيرو" على منصة "إكس": "خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليًا نتيجة عطل طارئ. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

إلى حينه، يمكنكم التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني thepeople@ogero.gov.lb أو تسجيل الأعطال عبر تطبيق MyOgero. شكرًا لتفهّمكم".

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