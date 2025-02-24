ضو: اليد ممدودة دائما لبناء دولة ضمن الدستور

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "القوي في طائفته لا يبني دولة قوية. سلاح خارج الدولة لا يبني دولة قوية. مؤسسات فاعلة دامجة ضمن دستور، هي وحدها ما يبني دولة قوية للجميع. اليد دائما ممدودة لبناء دولة ضمن الدستور".

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