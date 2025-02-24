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لبنان

ضو: اليد ممدودة دائما لبناء دولة ضمن الدستور

Lebanon 24
24-02-2025 | 02:37
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كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "القوي في طائفته لا يبني دولة قوية. سلاح خارج الدولة لا يبني دولة قوية. مؤسسات فاعلة دامجة ضمن دستور، هي وحدها ما يبني دولة قوية للجميع. اليد دائما ممدودة لبناء دولة ضمن الدستور".
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