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لبنان
تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء
Lebanon 24
24-02-2025
|
02:40
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يأتي:
"السّاعة 11:00 من يومي الثلاثاء والأربعاء الواقِعَين فيه 25و26-2-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.
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لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".
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