تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يأتي:"السّاعة 11:00 من يومي الثلاثاء والأربعاء الواقِعَين فيه 25و26-2-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".