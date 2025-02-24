تفجير لمخلفات العدو في الشبريحا صباحا

أعلنت منظمة الشركة النرويجية لنزع الألغام في لبنان في بيان، أنها ستقوم بعمليات تفجير لمخلفات العدو في بلدة الشبريحا قرب صور، وذلك بين الساعة ٩ و١٠ صباحًا".



Advertisement