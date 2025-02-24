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لبنان

تفجير لمخلفات العدو في الشبريحا صباحا

Lebanon 24
24-02-2025 | 02:42
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أعلنت منظمة الشركة النرويجية لنزع الألغام في لبنان في بيان، أنها ستقوم بعمليات تفجير لمخلفات العدو في بلدة الشبريحا قرب صور، وذلك بين الساعة ٩ و١٠ صباحًا".
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