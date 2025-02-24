"حزب الله" يعلن موعد تقبل التعازي بنصرالله وصفي الدين في الضاحية الجنوبية

أعلن "حزب الله " في بيان "تقبل التعازي والتبريكات باستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي الشهيد السيد هاشم صفي الدين ، يومي الثلثاء والاربعاء في 25 و 26 من شهر الحالي قبل الظهر من الساعة 9:30 الى 11:30 وبعد الظهر من الساعة 3:00 الى 5:30 في باحة عاشوراء – منطقة الجاموس، في الضاحية الجنوبية".

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