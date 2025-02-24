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لبنان

مرقص قدم تصريحه عن الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
24-02-2025 | 07:46
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زار وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا مع رئيسها القاضي كلود كرم والتقى الأعضاء.

ثم قدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح، لمناسبة تسلمه مهماته وزيرا للإعلام.
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