مرقص قدم تصريحه عن الذمة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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زار وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها في فردان صباح اليوم، حيث عقد اجتماعا مع رئيسها القاضي كلود كرم والتقى الأعضاء.ثم قدم تصريحه عن الذمة المالية والمصالح، لمناسبة تسلمه مهماته وزيرا للإعلام.