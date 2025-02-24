Advertisement

لبنان

بيراقداريان استقبلت ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية

Lebanon 24
24-02-2025 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1324937-638760060011829323.jpeg
Doc-P-1324937-638760060011829323.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية الدكتورةن ورا بيراقداريان ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط ليفون أميرجانيان، ترافقه اختصاصية البرامج ناتالي ميجان هينيمين.

وهنأ أميرجانيان الدكتورة بيراقداريان على توليها حقيبة الشباب والرياضة، متمنياً لها التوفيق، وبحث معها في سبل التعاون بين المنظمة والوزارة، حيث طرحت بيراقداريان فكرة إنشاء بوابة رقمية تهدف الى إدماج الشباب وتفاعلهم، وإمكان اقامة مشاريع تتعلق بالتمكين في الريف.
Advertisement

وشرح أميرجانيان واقع توسيع المنظمة لأعمالها في لبنان، بدءاً من إقامة مكتب دائم فيه في العام 2022، والتركيز عموماً على حقوق الإنسان والتربية والتعليم والتوظيف، وفي لبنان على إعداد الكوادر والتربية والتعليم والشباب واللغة الفرنسية، داعياً الى" اوسع مشاركة لبنانية في الألعاب الفرنكوفونية 2027 المقررة في أرمينيا".

كما استقبلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية وفداً من مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" ضم رئيسه الدكتور علي ياسين ومسؤول قطاع الرياضة الدكتور مازن قبيسي حيث بحثا  في شؤون وشجون الحركة الرياضية في لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-02-24
12:06 | 2025-02-24
12:01 | 2025-02-24
11:56 | 2025-02-24
11:53 | 2025-02-24
11:52 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24