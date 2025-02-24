بيراقداريان استقبلت ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية

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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية الدكتورةن ورا بيراقداريان ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط ليفون أميرجانيان، ترافقه اختصاصية البرامج ناتالي ميجان هينيمين.وهنأ أميرجانيان الدكتورة بيراقداريان على توليها حقيبة الشباب والرياضة، متمنياً لها التوفيق، وبحث معها في سبل التعاون بين المنظمة والوزارة، حيث طرحت بيراقداريان فكرة إنشاء بوابة رقمية تهدف الى إدماج الشباب وتفاعلهم، وإمكان اقامة مشاريع تتعلق بالتمكين في الريف.وشرح أميرجانيان واقع توسيع المنظمة لأعمالها في لبنان، بدءاً من إقامة مكتب دائم فيه في العام 2022، والتركيز عموماً على حقوق الإنسان والتربية والتعليم والتوظيف، وفي لبنان على إعداد الكوادر والتربية والتعليم والشباب واللغة الفرنسية، داعياً الى" اوسع مشاركة لبنانية في الألعاب الفرنكوفونية 2027 المقررة في أرمينيا".كما استقبلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية وفداً من مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" ضم رئيسه الدكتور علي ياسين ومسؤول قطاع الرياضة الدكتور مازن قبيسي حيث بحثا في شؤون وشجون الحركة الرياضية في لبنان.