إجراءات مستمرة لفتح الطرقات الجبلية مع انحسار المنخفض الجوي

واصلت فرق وزارة الأشغال العامة والنقل عمليات جرف الثلوج وإعادة فتح الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الجبلية منها، التي تأثرت بتراكم الثلوج نتيجة العاصفة.





ودعت الوزارة المواطنين إلى" توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، والتأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات اللازمة للقيادة في مثل هذه الظروف".

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