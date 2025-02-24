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لبنان

سلامة اطلع على واقع الكونسرفتوار الوطني

Lebanon 24
24-02-2025 | 09:22
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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع رئيسة مجلس ادارة الكونسرفتوار الوطني الدكتورة هبة القواس والسيدة أمينة بري والموسيقى جمال ابو الحسن من اعضاء مجلس الادارة، في حضور مفوضة الحكومة السيدة نوال مكاري. .
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وتناول اللقاء واقع الكونسرفتوار الوطني ككل.

وإطلع الوزير سلامة من الدكتورة القواس على "التطور الذي طرأ في  الكونسرفتوار خلال العامين الماضيين والنقلة النوعية التى تمت  من خلال اعتماد مناهج جديدة  متطورة وادخال البرمجة، وتنظيم الحفلات والامسيات الموسيقية وعودة الاوركسترا الفلهارمونية والاوركسترا الشرق -عربية.

كما تطرق البحث الى مبنى الكونسرفتوار الجديد في ضبية والتحضيرات الجارية لافتتاحه خلال الاشهر المقبلة فور الانتهاء من تشييده.

وخلال اللقاء ، أكد  وزير الثقافة عن استعداده وبما يمكنه من الامكانيات المتاحة له لتحقيق  المزيد من تطور واقع الكونسرفتوارالوطني حيث  تم طرح موضوع تطوير الديبلوماسية الموسيقية والعمل على eco system لايجاد الاقتصاد الموسيقي في المرحلة المقبلة .

وفي هذا السياق، تمنت رئيسة الكونسرفتوار  الوطني على الوزير سلامة:" من خلال موقعه على المستوى الدولي وبمعرفته في ادارة الشؤون الثقافية  وعلاقته الدولية تحقيق ما نسعى اليه لتحقيق المزيد  من التقدم مستقبلا"
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