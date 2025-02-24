نداءات للمواطنين في الضنية: اتركوا "حنفيات" المياه مفتوحة

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تسببت برودة الطقس والصقيع الذي ضرب الضنية وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في انقطاع مياه الشرب عن عدد كبير من المنازل في بلدات وقرى جرد المنطقة نتيجة تجمّدها في القساطل، ما دفع الأهالي إلى شراء غالونات المياه المعدنية من المحال التجارية لتلبية إحتياجاتهم.ووجهت نداءات عبر منصّات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى ترك صنابير (حنفيات) المياه في منازلهم مفتوحة جزئياً منعاً لتجمدها في القساطل أو في خزانات المياه، وتلافياً لتفجرها وتضررها جراء ذلك.