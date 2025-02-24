Advertisement

لبنان

مخدرات أسلحة ومبالغ مالية.. تفاصيل عملية توقيف مروج مخدرات في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1324996-638760146399056188.png
Doc-P-1324996-638760146399056188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتخزين المخدِّرات في منزله وترويجها وتوزيعها على المروّجين في منطقة الضاحية الجنوبية".
Advertisement

أضاف البلاغ:" على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرم تجارة وترويج المخدّرات، وبحقه مذكرة توقيف بالجرم ذاته.

بتاريخ 18-2-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم، أثناء قيامه بتوزيع المخدرات على متن دراجة آلية دون لوحات (تم ضبطها)".

أكمل البلاغ:" بتفتيشه والدراجة ومكان تخزينه للمخدرات في منزله في محلة حي السّلّم، تم ضبط ما يلي:

بندقية كلاشينكوف مع ممشطين و/58/طلقة ومتمماتها.

-/178/ قطعة من مادة حشيشة الكيف، زنتها بالكامل حوالى /14/ كلغ-

-/79/ مظروفًا من مادة الماريجوانا، زنتها بالكامل حوالي /1،2/ كلغ

-/142/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين، زنتها بالكامل حوالي /632،9/غ.

-/205/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنتها بالكامل حوالي /815/غ.

-/6/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /63،3/غ.

– علبة بداخلها ورق لف، سيجارة حشيشة.

– أكياس نايلون تُستَخدَم للتوضيب، أدوات صغيرة لون أسود تُستَخدم لتعاطي المخدرات.

-/6/ هواتف خلوية ومبالغ مالية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله وتوزيعها على المروّجين في منطقة الضاحية الجنوبية، وذلك لصالح أحد التجار".

ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-02-24
12:06 | 2025-02-24
12:01 | 2025-02-24
11:56 | 2025-02-24
11:53 | 2025-02-24
11:52 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24