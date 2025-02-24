الصدي التقى سفير الأردن وبحث مع الصناعيين في شؤون القطاع

Advertisement

استقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في مقر الوزارة، في كورنيش النهر، السفير الأردني وليد الحديد، وتناول البحث العلاقة بين البلدين. كما تطرقا إلى ملف استجرار الطاقة والغاز من الأردن عبر سوريا.وكذلك، التقى الصدي مجلس الأعمال اللبناني في الكويت برئاسة الدكتور علي الخليل، واستمع منهم على "دور الجالية اللبنانية في الكويت"، مشددا على "أهمية الاستفادة من الطاقات اللبنانية في الانتشار لما فيه مصلحة لبنان".كما عرض الصدي مع مجلس إدارة جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني لملفات القطاع المرتبطة بالوزارة، وفي طليعتها سبل تأمين الكهرباء والتعرفة المعتمدة لتسهيل المنافسة مع الصناعات الأجنبية.وأكد الصدي "ضرورة دعم الصناعة الوطنية لأنها إحدى الركائز التي يجب على الاقتصاد اللبناني الاعتماد عليه".