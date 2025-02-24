لجميع الحضانات في المناطق الجبلية.. إليكم هذا القرار من وزير الصحة

أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، عن قراره إقفال جميع حضانات الأطفال يوم غد في المناطق الجبلية ابتداء من علو خمسمئة متر وما فوق وذلك بسبب موجة الصقيع الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان.

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