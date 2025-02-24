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لبنان

في الشمال.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا

Lebanon 24
24-02-2025 | 12:01
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 أعلنت مدارس ومعاهد رسمية وخاصة في الضنية إقفال أبوابها غداً الثلاثاء وتعطيل الدروس، بسبب إستمرار موجة الصقيع وشدّة البرودة، وحرصاً على صحّة وسلامة الطلاب وأفراد الهيئة التعليمية، وكثافة طبقة الجليد التي تشكلت على الطرقات في المنطقة، خصوصاً في البلدات والقرى التي يزيد إرتفاعها على 700 متر فوق سطح البحر، على أن تعاود الدراسة فيها بعد غد الأربعاء.
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وكان الطلّاب وأهاليهم في العديد من المناطق الجردية والوسطى قد ناشدوا وزيرة التربية والتعليم العالي، في دعوات وجّهت إليها على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، إتخاذ قرار بتعطيل الدراسة يوم غد الثلاثاء نظراً للإنخفاض الشديد في درجات الحرارة في كلّ المناطق وتشكّل الجليد على الطرقات، وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.
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