في الشمال.. مدارس ستغلق أبوابها غدًا

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وكان الطلّاب وأهاليهم في العديد من المناطق الجردية والوسطى قد ناشدوا وزيرة التربية والتعليم العالي، في دعوات وجّهت إليها على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، إتخاذ قرار بتعطيل الدراسة يوم غد الثلاثاء نظراً للإنخفاض الشديد في درجات الحرارة في كلّ المناطق وتشكّل الجليد على الطرقات، وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.