لقاء بين ضو وتجمع "عكار تنتفض" لبحث تطوير الأوضاع العكارية

استقبل النائب مارك ضو في مكتب حزب "تقدم" في بيروت وفدا من تجمع "عكار تنتفض".



وتم خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة والشؤون العكارية المختلفة، وخصوصا ما يتعلق في مجالات الزراعة والبيئة والتربية والطاقة والنقل وسبل تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالخير على الوطن في اطار بناء دولة المؤسسات".

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