بعد انتظار.. "موسيقى الحُجرة" تصدحُ في الجامعة الأنطونية

افتتحت الجامعة الأنطونية، مساء اليوم الإثنين، موسم "موسيقى الحُجرة" وذلك خلال حفل أقيمَ في كنيسة "سيدة الزروع" داخل حرم الجامعة - بعبدا.

وانطلق الموسم على أنغام عازف البيانو الكنديّ من أصل صينيّ طوني ييكه يانغ الذي قدّم باقة مختارة من أعمال "موزارت" و"شوبان" و "سكريابين".

وفي مستهل الموسم الجديد، ألقى المدير الفني للموسم الراهب الأنطوني الأب توفيق معتوق كلمة أمام الحاضرين، شاكراً إياهم على اهتماهم، مؤكداً أنَّ موسم "موسيقى الحجرة" سيبقى مستمراً وسيقدّم مستوى موسيقياً مرموقاً وعالي المُستوى.

ويأتي انطلاق الموسم الجديد بعد غيابٍ دام لنحو 5 سنوات بسبب وباء "كورونا" والأزمة الإقتصادية التي مرّ بها لبنان.

وموسم "موسيقى الحُجرة" تأسّس سنة الـ2014، وفعاليات هذا العام تمثل النسخة السابعة منه.