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لبنان

كتلة "اللقاء الديمقراطي" عقدت اجتماعها الدوري برئاسة جنبلاط

Lebanon 24
24-02-2025 | 13:41
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عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" إجتماعها الدوري، في كليمنصو، برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، وأمين السر العام ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وجرى خلال الاجتماع عرض مختلف الأوضاع العامة، والبحث في البيان الوزاري للحكومة عشية الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشته.
 
 
كذلك، ناقشت الكتلة التحضيرات لإحياء ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط، واستذكرت في هذا السياق موقفه العربي والوطني التاريخي الرافض لكل أشكال التقسيم ومشاريع الدويلات ومحاولات سلخ الشريحة المعروفية العربية عن انتمائها، وشجبت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تكشف من جديد حقيقة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تفتيت المنطقة وتقسيمها وضرب مكوناتها بعضًا ببعض، مؤكدة أن الموحدين الدروز في كل مكان واعون مدركون لهذه المشاريع وسيسقطونها كلما أطلت.
 
 
 
 
 
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