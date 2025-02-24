

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



مع التجاوز الإسرائيلي المتواصل للقرار الدولي 1701 ولمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار تستمر المساعي الدبلوماسية الهادفة لإجبار العدو على الانسحاب من المواقع الخمسة الحدودية التي لا يزال يحتلها.

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في غضون ذلك تتوجه الأنظار الى الاستعدادات الجارية لإقامة التشييع الكبير للأمينين العامين السابقين لحزب الله السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين مع تواصل الدعوات للمشاركة الواسعة وترقب وصول الوفود المشاركة من خارج لبنان.



وفيما أعلنت اللجنة العليا لمراسم التشييع عن وضع اللمسات الأخيرة وتأكيد مشاركة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب عقد اليوم اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة يوم التشييع.



أبعد من لبنان عاد كابوس المقاومة الفلسطينية عبر تفجير الحافلات في تل أبيب ليؤرق الإسرائيليينبعد انفجارات عدة شهدتها مستوطنة "بات يام" واكتشاف حافلات أخرى مفخخة بعبوات معدة للتفجير ما استدعى وقف حركة القطارات و تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديد الإجراءات في مطار "بن غوريون".



تفجيرات استغلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإيعاز بشن "عملية شديدة القوة" في الضفة الغربية فيما طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالعودة الفورية إلى القتال وهزيمة ما أسماه الإرهاب حتى تدميره في غزة والضفة.



فيما الإعلان الأبرز نشرته «كتيبة طولكرم التابعة ل«كتائب القسام» التي قالت في بيان مقتضب: ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل يتواجد على أرضنا.



وبينما تتم غدا الخطوة الأخيرة في عمليات تبادل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هدد نتنياهو حماس بدفع ثمن ما اعتبره خرق لاتفاق التبادل بعد اعلان جيش الاحتلال أن إحدى الجثث التي تسلمها اليوم تعود لإمرأة من غزةفيما أوضحت مصادر في حماس ملابسات الموضوععازية الأسباب الى القصف الإسرائيلي لمكان تواجد الأسرى.



توازيا تستضيف العاصمة السعودية الرياض قمة مصغرة غير رسمية لقادة دول الخليج ومصر في مسعى عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر والاردن فيما من المقرر أن تضع القاهرة نسخة من خطة أعدتها على طاولة المؤتمر. مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"مع التجاوز الإسرائيلي المتواصل للقرار الدولي 1701 ولمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار تستمر المساعي الدبلوماسية الهادفة لإجبار العدو على الانسحاب من المواقع الخمسة الحدودية التي لا يزال يحتلها.في غضون ذلك تتوجه الأنظار الى الاستعدادات الجارية لإقامة التشييع الكبير للأمينين العامين السابقين لحزب الله السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين مع تواصل الدعوات للمشاركة الواسعة وترقب وصول الوفود المشاركة من خارج لبنان.وفيما أعلنت اللجنة العليا لمراسم التشييع عن وضع اللمسات الأخيرة وتأكيد مشاركة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب عقد اليوم اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة يوم التشييع.أبعد من لبنان عاد كابوس المقاومة الفلسطينية عبر تفجير الحافلات في تل أبيب ليؤرق الإسرائيليينبعد انفجارات عدة شهدتها مستوطنة "بات يام" واكتشاف حافلات أخرى مفخخة بعبوات معدة للتفجير ما استدعى وقف حركة القطارات و تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديد الإجراءات في مطار "بن غوريون".تفجيرات استغلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإيعاز بشن "عملية شديدة القوة" في الضفة الغربية فيما طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالعودة الفورية إلى القتال وهزيمة ما أسماه الإرهاب حتى تدميره في غزة والضفة.فيما الإعلان الأبرز نشرته «كتيبة طولكرم التابعة ل«كتائب القسام» التي قالت في بيان مقتضب: ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل يتواجد على أرضنا.وبينما تتم غدا الخطوة الأخيرة في عمليات تبادل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هدد نتنياهو حماس بدفع ثمن ما اعتبره خرق لاتفاق التبادل بعد اعلان جيش الاحتلال أن إحدى الجثث التي تسلمها اليوم تعود لإمرأة من غزةفيما أوضحت مصادر في حماس ملابسات الموضوععازية الأسباب الى القصف الإسرائيلي لمكان تواجد الأسرى.توازيا تستضيف العاصمة السعودية الرياض قمة مصغرة غير رسمية لقادة دول الخليج ومصر في مسعى عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر والاردن فيما من المقرر أن تضع القاهرة نسخة من خطة أعدتها على طاولة المؤتمر.

مقدمة الـ "أم تي في"



طويت صفحة التشييع، وفتحت صفحة الثقة النيابية للحكومة. وبين صفحة طويت أمس وصفحة تفتح غدا قاسم مشترك أكيد: ملف السلاح وحصر اوعدم حصر قرار السلم والحرب في يد الدولة. الامين العام لحزب الله نعيم قاسم بدا متقدما في موقفه امس، اذ لم ترد كلمة السلاح في خطابه، وهو أمر ايجابي يمكن ان يبنى عليه، ، وخصوصا ان المقاومة يمكن ان تتخذ اشكالا عدة، وليس من الضروي ان تحصر بالشق العسكري.



بالتوازي، برز الكلام الواضح لممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان والتي اكدت ان التنفيذ الفعلي للقرار 1701 يجب ان يبدأ الآن على جانبي الخط الازرق وما وراء ضفتي الليطاني.



وهذا يعني ان الامم المتحدة، كما الدول المعنية بالشأن اللبناني، لم تعد تميز بين شمال الليطاني وجنوبه، وأن نزع السلاح يجب ان يشمل كل الخريطة اللبنانية. ورغم حماوة المناقشات النيابية المنتظرة فان حكومة نواف سلام ستنال ثقة مريحة.



فباستثناء التيار الوطني الحر وبعض المستقلين فان جميع النواب سيعطون الحكومة الثقة، ما يعني ان الحكومة ستنال تأييد حوالى مئة نائب، وهو رقم معبر يتيح للحكومة ان تبدأ عملها بقوة.



وبعد نيل الحكومة الثقة سيباشر رئيس الجمهورية زياراته الخارجية الهادفة الى تأمين حاضنة سياسية واقتصادية للبنان. وستكون زيارته الاولى الى المملكة العربية السعودية بين نهاية الاسبوع الحالي وبداية الاسبوع الطالع.



ومن الرياض ينتقل رئيس الجمهورية الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية الطارئة المخصصة للملف الفلسطيني. الزيارة الرئاسية مهمة في توقيتها وابعادها ودلالاتها، لانها تثبت عودة لبنان الى محيطه العربي من خلال البوابتين الابرز: السعودية ومصر.



مقدمة "المنار"



كعادته بالوفاء، رافق صديق عمره وجهاده – سيد شهداء الامة – الى مرقده الشريف في الضاحية الجنوبية ليطمي?ن بالا، ثم ارتحل الى الجنوب ليقر عينا.. هو الصفي الهاشمي، الامين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين.



مشى الى الجنوب حيث الصحب مجتمعون، والارض تشتاقه والايام تفتقده.. لاقته القلوب والعقول، ورفعته الجباه والراحات بعد ان استراح عن صهوة جهاده الذي بلغ كل الميادين، وعمره الذي افناه في خدمة الناس والقضية والدين، فكان سيدا وقاي?دا وناصحا وعالما وعنوانا لمسيرة اجداده، محمد وا?له الطاهرين.



في دير قانون النهر كانت الصلاة الاخيرة والمحطة المهيبة واقرب حاراته الى القدس التي مشى طريقها طوال عمره.



هناك سيستريح السيد قبل النصر الاكيد ليرمق ابناءه واخوانه وهم يدخلون المسجد الاقصى فاتحين، وفلسطين محررين، وهناك سيزهر كل جهادهم وعظيم عطاي?هم وسيل دماي?هم نصرا مبينا.



هو مشهد من فرع الامس كان اليوم في دير قانون النهر ، حيث اكمل اهل المقاومة والحمية مسيرة التشييع من بيروت الى الجنوب، فكانت مراسم تليق بعظيم الشهادة وجميل المحيا وصدق العطاء، مراسم كتبت على ارض الجنوب انها عامرة بالمقاومة ورموزها واهلها.



والاهل الذين يثبتون بقاءهم فوق عظيم الدمار، ويثبتون للعالم انهم الاجدر والاحق بحب الحياة، احيوا من الامس الى اليوم كل قوة وبا?س ، فاذهلوا العالم بحضورهم ووفاي?هم وتنظيمهم، وحشدهم الذي فاق كل تعداد، وكما وصفه الاعلام الغربي بالحشد المليوني غير المسبوق في تاريخ لبنان، اعتبره الاعلام العبري اخفاقا جديدا لكيانهم، كما نقلوا عن خبراي?هم، فحزب الله اثبت باهله انه قوي وحاضر وفاجا? الجميع، واتقن الاخراج والتنظيم، واثبت ان لبنان لم يتغير كما يريد الاميركيون.



وبالمراسم التي لا تتغير عن تكريم القادة الشهداء، كان اعلان حزب الله عن تقبل التعازي بالامينين العامين الشهيدين يومي الثلاثاء والاربعاء في باحة عاشوراء في الضاحة الجنوبية لبيروت.



مقدمة الـ "أو تي في"



على مدى يومين، أو ربما أكثر، إذا لم تنجح مساعي رئيس مجلس النواب في خفض عدد النواب طالبي الكلام الذي تجاوز الستين، سيتابع اللبنانيون سلسلة متواصلة من الكلمات النيابية، أكثرها استعراضي، يقوم على المزايدات التقليدية، والحرص الزائف على مصلحة الوطن والمواطنين، وبعضها القليل جدي، سيناقش في مضمون البيان الوزاري، وسيطرح اسئلة ويتخذ مواقف من التوجهات العامة في المرحلة المقبلة.



اما النتيجة، فمحسومة: ثقة نيابية كبيرة، وثقة شعبية تنتظر انتاجية الحكومة، ولاسيما في الملفات العالقة منذ أكثر من ست سنوات، على أمل ألا تدخلها الانقسامات السياسية الواضحة، ولاسيما بين القوى الممثلة فيها، في دوامة الدوران في الحلقات المفرغة، وعدم القدرة على اتخاذ القرار.



فمنذ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الثقة، سيراقب الناس بدقة كيف ستقارب حكومة التحالف الرباعي الجديد العناوين الآتية:



أولا، استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة كاملة، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، بناء على الآليات المدرجة في اتفاق وقف اطلاق النار.



ثانيا، تطبيق الدستور، واحترام الميثاق الوطني القائم على الشراكة التامة بين المكونات الطائفية والمذهبية، في انتظار الغاء الطائفية، وعدم تكرار التجربة السيئة في تشكيل الحكومة على مستوى الادارة، والاهم في قانون الانتخاب الذي يحوم حوله اكثر من غراب ينعق بإعادة عقارب الساعة الى الوراء وشطب التمثيل الصحيح الذي تحقق بالقانون الحالي الذي أقر عام 2017.



ثالثا واخيرا، اطلاق مسار النهوض الاقتصادي، من خلال وصل ما انقطع على مستوى العلاقات الخارجية، ولاسيما العربية، وعبر تطبيق خطة واضحة المعالم لإعادة بث الروح في القطاع المصرفي، وإنعاش القطاعات المنتجة على اختلافها، الى جانب السياحة والخدمات، وكل ذلك بالتزامن مع محاسبة قضائية عادلة ضرورية، تنهي مبدأ الإفلات من العقاب، وتمنع معزوفة عفا الله عما مضى من أن تجد سبيلها مجددا الى بعض الآذان، فتتحول من قول إلى فعل، لينفذ المرتكبون بجرائمهم مرة أخرى، في انتظار انهيار جديد.



مقدمة الـ "أل بي سي"



غدا الثلثاء، وبعد غد الأربعاء، يتناوب أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، على الكلام، في جلسات يطلق عليها إسم "مناقشة البيان الوزاري"... تقليد دستوري انحرف منذ زمن عن هدفه، فتحول إلى تقليد فولكلوري، مع الأحترام للفلكلور، حيث يتحدث النواب عن كل شيء، وليس بالضرورة عن البيان الوزاري، مستفيدين من النقل المباشر للتلفزيونات والإذاعات، فيصبح الهدف: شوفني يا ناخب.



تسع صفحات هو حجم البيان الوزاري، عمليا ليس هناك ما يسمى "مناقشة البيان الوزاري" فما يحصل ليس مناقشة، بل يلقي طالبو الكلام كلامهم، ثم ترد الحكومة، ثم يجري التصويت على الثقة التي ستنالها الحكومة طبعا، فلم يحصل، منذ تاريخ الحكومات في لبنان، أن حكومة لم تنل الثقة، وأكثر من ذلك، يباشر الوزراء عملهم، بعد التسليم والتسلم ، قبل نيل الثقة، فما جدوى جلسات الثقة في هذه الحال؟



واليوم طوى حزب الله صفحة التشييع، بتشييع الأمين العام الذي خلف السيد حسن نصرالله، السيد هاشم صفي الدين. في السياسة ، سيكون حزب الله تحت المجهر، وما إذا كان دخل في مرحلة جديدة، مع الشيخ نعيم قاسم، أم أنه يواصل نهجه ولكن بتسميات محتلفة، وهذا ما لن يظهر إلا بالممارسة وبالأداء، لا بالخطب والمواقف.



وفيما يناقش في لبنان البيان الوزاري، ينعقد في سوريا ما يشبه المؤتمر التأسيسي، إذ يضم مئات السوريين تحت مسمى مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا.



ويقول ثلاثة دبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية ، التي ربطت العلاقات الكاملة بالقادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية كل الأطياف واحتوائها التنوع العرقي والديني في البلاد.



ويبدو المؤتمر امام تحديين، ففي جنوب سوريا موقف لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خلط أوراق في ثلاث محافظات، وفي الشمال تحدي قسد.



مقدمة "الجديد"



التحق السيد بالسيد ووري الامين العام بتأخير يوم واحد عن الامين العام ففتحت دير قانون النهر ديرها ونهرها على قانون الشهادة والمشيعون في موكب السيد هاشم صفي الدين مشوا على ما أراد عندما أوصى بأن يكون مهرا للنهر وأن يدفن في قرية دخلت يوما قصيدة شوقي وأصبحت مثل نجوم الظهر.



وغدا يتقبل ذوو السيدين نصرالله وصفي الدين العزاء في الضاحية الجنوبية ليومين متتاليين.. أما في اليوم الثالث فيدخل حزب الله مرحلة يتوقع ان تكون جديدة، وقد رسم خط سيرها الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بالأمس وصورها بأنها اقرب الى طريق الدولة قائلا: اتخذنا خطوة واضحة، وهي أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها لكن الحزب لم يصل الى مرحلة منح الثقة بهذه الدولة وحكومتها، لذلك فإن الثنائي قد ينقسم غدا الى موقفين اثنين بمنح وحجب الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام.



وستشق الحكومة طريقها الى الثقة بكل ثقة من دون تخوف من خضوعها لأي امتحان في الأصوات لكون رئيسها وصل الى التكليف مزودا باغلبية اربعة وثمانين صوتا، وسيزيد هذا الرقم غدا مع زيادة الآمال بحكومته محليا وخارجيا وسيحمل لبنان ثقته العارمة في حقيبة السفر في اول زيارة سيقوم بها الرئيس جوزاف عون الى السعودية مطلع الأسبوع ومنها يتوجه الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية.



اما زيارة رئيس الحكومة الى المملكة فعلم أنها ستتم في نصف شهر رمضان وستشكل قمة القاهرة العربية مناسبة لطرح الحالة اللبنانية التي تناصبها اسرائيل العداء في احتلال مستجد لخمس نقاط مضافا الى احتلالات بمفعول رجعي منذ العام 67.



اما الصراع العربي مع اسرائيل فهو اوسع واكثر تعقيدا ولاسيما انه لم يعد فقط مع كيان محتل بل اصبحت الأزمة مباشرة مع الطرف الأميركي بشخص دونالد ترامب وبعد مقترح ترامب بتهجير غزة اضافت اسرائيل الى جدول الاعمال العربي معركة جنين شمالي الضفة الغربية حيث اقتحمتها دبابات عدة بعدما عملت الجرافات على تدمير وجرف مدخل المدينة الغربي وفرضت حظر تجول وتعمل وحدة من الدبابات داخل جنين في إطار العملية الهجومية للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.



وبملحق آخر لجدول الاعمال العربي فرض بنيامين نتنياهو سيطرته على الجنوب السوري متعهدا بحماية الدورز، الأمر الذي رفضته طائفة الموحدين وهدد نتنياهو بالتوسع إلى مابعد المناطق العازلة في الجولان السوري المحتل وتحدى الحكم السوري الجديد قائلا إننا سنبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة لفترة غير محددة للدفاع عن مجتمعاتنا، ولن نتسامح مع وجود أية قوات مسلحة تابعة للحكومة السورية أو جيشها أو هيئة تحرير الشام في جنوب البلاد فبأي موقف سيواجه العرب كل هذا القضم والاحتلال والتهجير؟، هي قمة لم يعد يصلح إلا أن تخرج من البيانات الى القرارات مع آليات تنفيذ. (الوكالة الوطنية)