مقدمات نشرات الاخبار المسائية
مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
مع التجاوز الإسرائيلي المتواصل للقرار الدولي 1701 ولمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار تستمر المساعي الدبلوماسية الهادفة لإجبار العدو على الانسحاب من المواقع الخمسة الحدودية التي لا يزال يحتلها.
في غضون ذلك تتوجه الأنظار الى الاستعدادات الجارية لإقامة التشييع الكبير للأمينين العامين السابقين لحزب الله السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين مع تواصل الدعوات للمشاركة الواسعة وترقب وصول الوفود المشاركة من خارج لبنان.
وفيما أعلنت اللجنة العليا لمراسم التشييع عن وضع اللمسات الأخيرة وتأكيد مشاركة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب عقد اليوم اجتماع أمني برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة يوم التشييع.
أبعد من لبنان عاد كابوس المقاومة الفلسطينية عبر تفجير الحافلات في تل أبيب ليؤرق الإسرائيليينبعد انفجارات عدة شهدتها مستوطنة "بات يام" واكتشاف حافلات أخرى مفخخة بعبوات معدة للتفجير ما استدعى وقف حركة القطارات و تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديد الإجراءات في مطار "بن غوريون".
تفجيرات استغلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإيعاز بشن "عملية شديدة القوة" في الضفة الغربية فيما طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالعودة الفورية إلى القتال وهزيمة ما أسماه الإرهاب حتى تدميره في غزة والضفة.
فيما الإعلان الأبرز نشرته «كتيبة طولكرم التابعة ل«كتائب القسام» التي قالت في بيان مقتضب: ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل يتواجد على أرضنا.
وبينما تتم غدا الخطوة الأخيرة في عمليات تبادل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هدد نتنياهو حماس بدفع ثمن ما اعتبره خرق لاتفاق التبادل بعد اعلان جيش الاحتلال أن إحدى الجثث التي تسلمها اليوم تعود لإمرأة من غزةفيما أوضحت مصادر في حماس ملابسات الموضوععازية الأسباب الى القصف الإسرائيلي لمكان تواجد الأسرى.
توازيا تستضيف العاصمة السعودية الرياض قمة مصغرة غير رسمية لقادة دول الخليج ومصر في مسعى عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر والاردن فيما من المقرر أن تضع القاهرة نسخة من خطة أعدتها على طاولة المؤتمر.