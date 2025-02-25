"لوحات الجنوب" تتكلم.. متحف "سرسق" يُكرّم عبد الحميد بعلبكي عبر معرض

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يفتتح متحف "سرسق" - الأشرفية، يوم الأربعاء 27 شباط الجاري، معرضاً تكريمياً للفنان الراحل عبد الحميد بعلبكي، والد الفنانة سمية والموسيقار لُبنان.إنطلاقة هذا المعرض تأتي بعدما دمر العدو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على لبنان منزل بعلبكي في بلدة العديسة حيث كان مرتعاً فنياً وثقافياً عريقاً لما يحتويه من كُتب نادرة ولوحات فنية.أمام ما حصل، كان متحف "سرسق" سباقاً لتكريم بعلبكي وإبراز فنه ولوحاته في إطار تحية له ولجنوب لبنان وللعديسة أيضاً.المعرض يستمرّ حتى 28 أيلول المُقبل، وسيكون أيضاً مقصداً لعرض جدارية "الحرب" التي أنجزها بعلبكي قبل أكثر من 40 عاماً وتحديداً عام 1977. وبعد عامين وتحديداً عام 1979، جرى عرض تلك اللوحة خلال معرض "جرح دافئ" نظمته وزارة الثقافة آنذاك.في إتصالٍ مع "لبنان24"، شكر المايسترو لبنان بعلبكي إدارة متحف "سرسق" على لفتتها الكريمة تجاه والده، وقال: "المتحف أراد مشكوراً تكريم الفنان الذي قدم الكثير للبنان والإضاءة على مسيرته الفنية وتوجيه تحية للجنوب بعدما عانى الكثير خلال الحرب".بعلبكي كشف أن اللوحات التي ستظهر في المعرض جرى جمعها عن طريق أكثر من جهة من بينها مؤسسة "دلول"، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع أشخاص لديهم لوحات لبعلبكي، وأضاف: "أيضاً، قدم كل شخص من أفراد العائلة لوحتين ليتم عرضهما ضمن المعرض".ويلفت بعلبكي إلى أنه خلال عرض اللوحات، سيتم بث فيلم وثائقي عن الفنان الراحل، قائلاً إن الأجواء ستكون "بيتية" داخل المعرض وذلك كي يشعر المواطن أنه في بيته وليس في معرض كلاسيكي، الأمر الذي يُمثل مبادرة لطيفة من متحف "سرسق".